Лондон, , 17:44 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство поможет британским гражданам, оказавшимся в «сложной ситуации» из-за банкротства туроператора Thomas Cook, 23 сентября передает агентство Reuters.

«Это очень сложная ситуация… Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их домой» , — заявил Джонсон журналистам в самолете по пути на Генассамблею ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, банкротство старейшей в мире туристической компании Thomas Cook непосредственно затронуло не менее 600 тыс. туристов, в том числе около 150 тыс. граждан Великобритании.

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