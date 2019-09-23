Воронеж, , 17:39 — REGNUM 380 контрафактных самокатов, маркированных торговым знаком известной фирмы, изъяли сотрудники Воронежской таможни, сообщила 23 сентября пресс-служба ведомства. Импортером партии самокатов, следовавшей из Китая на территорию России, выступила московская компания.

«Выявлено 380 единиц двухколесного транспорта. На этикетке, прикрепленной к тыльной стороне опорной доски каждого самоката, а также на этикетках индивидуальных упаковок (картонных коробок), имеется логотип известной торговой марки «SWAN», — сообщил главный государственный таможенный инспектор отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Воронежской таможни Сергей Ившуков.

Между тем представитель законного правообладателя графического товарного знака «SWAN» сообщил, что договоров с фирмой-импортером на использование товарного знака не заключал.

Товар был изъят. В отношении организации-импортёра возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.10 КоАП России, — «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Данной статьей предусмотрен штраф от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. Решение по делу должен принять суд.