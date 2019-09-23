Воронеж, 23 сентября 2019, 17:39 — REGNUM 380 контрафактных самокатов, маркированных торговым знаком известной фирмы, изъяли сотрудники Воронежской таможни, сообщила 23 сентября пресс-служба ведомства. Импортером партии самокатов, следовавшей из Китая на территорию России, выступила московская компания.
Между тем представитель законного правообладателя графического товарного знака «SWAN» сообщил, что договоров с фирмой-импортером на использование товарного знака не заключал.
Товар был изъят. В отношении организации-импортёра возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.10 КоАП России, — «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Данной статьей предусмотрен штраф от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. Решение по делу должен принять суд.