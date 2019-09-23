Москва, , 17:37 — REGNUM Москва вернула докризисные позиции в рейтинге финансовой активности, заявил журналистам 23 сентября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Он отметил, что Москва восстановила позиции в глобальном рейтинге финансовых центров, подготовленном британской аналитической компанией Z/Yen Group, поднявшись в сентябре 2019 года на 17 пунктов — с 88 на 71 место. До введения международных санкций в 2014 году столица поднималась на 69 место.

«Чаще всего зарубежные инвесторы вкладывают средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что последнее время вырос интерес «к научным исследованиям и разработкам, операциям с недвижимостью и деятельности, связанной с транспортировкой и хранением».