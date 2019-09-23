Москва, , 17:33 — REGNUM В Москве 23 сентября состоялась встреча министра транспорта РФ Евгения Дитриха и губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Стороны обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры региона, а также ход реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Правительство Тамбовской области

В частности, был рассмотрен вопрос реконструкции аэропорта «Тамбов». По словам губернатора, модернизация аэропортного комплекса играет важную роль для поддержания инвестиционного потенциала региона, а также развития области как крупного промышленного кластера. Проект реконструкции тамбовского аэропорта в качестве приоритетного включен в Стратегию социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года. В настоящее время проект реконструкции комплекса передан ан государственную экспертизу.

Было отмечено, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» до конца года в регионе будет отремонтировано 30 км автотрасс, до настоящего времени по всем из существующих 13 объектов заключены контракты, работы ведутся в соответствии с графиком. Полностью завершены автомобильная дорога Тамбов — Северный обход Тамбова и автомобильная дорога Моршанск-Пичаево.

Кроме того, обсуждалась реконструкция федеральной трассы Р-22 «Каспий». В период с 2019 до 2021 года на участке с 356 по 386 км планируется установить дополнительные дорожные знаки, обустроить пешеходные переходы, нанести шумовые полосы, а также установить информационные щиты о приближении опасных участков дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, Тамбовская область заняла четвёртое место в рейтинге эффективности Центрального федерального округа по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подготовленного рейтинговым комитетом АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов».

Рейтинговый комитет анализировал деятельность регионов по нацпроекту с его старта и по июль 2019 года по нескольким критериям. В их числе — качество и оперативность подготовки документации по проведению конкурсов на выбор подрядчиков, качество проведенного ремонта по утвержденным планам, а также степень удовлетворенности (неудовлетворенности) жителями территорий выполненными работами.

В 2019 году на ремонт дорог в рамках нацпроекта будет выделено 677 млн рублей. В их числе 613 млн рублей выделено из федерального бюджета, 59 млн рублей — из областного бюджета и около 5 миллионов рублей предусмотрено из местных бюджетов.