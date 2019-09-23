Минск, , 17:32 — REGNUM Белоруссия увеличит срок возможного пребывания на территории страны для граждан Евросоюза с 90 до 180 дней в году в рамках соглашения об упрощении визовых процедур. Об этом сообщается 23 сентября на странице МИД Белоруссии в социальной сети Facebook.

«Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году сейчас до 180», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что после вступления в силу соглашения стоимость белорусской визы для граждан Евросоюза будет снижена до 35 евро. Кроме этого, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях.

«Планируется дальнейшая работа по упрощению въезда в нашу страну в рамках существующих безвизовых режимов», — добавили в белорусском МИД.

Напомним, переговоры и подписании соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии МИД Белоруссии вёл в течение последних нескольких лет по поручению главы республики Александра Лукашенко. Предполагается, что для белорусских граждан будут упрощены некоторые нормы при получении шенгенских виз, стоимость их также будет составлять 35 евро.