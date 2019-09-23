В Китае обнародованы данные о росте доходов ведущих предприятий алкогольной промышленности, которые за первые семь месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличились более, чем на 7%, сообщает 23 сентября Синьхуа.

Застолье (сс) Marko Kudjerski

Пекин, , 17:26 — REGNUM По сведениям, представленным министерством промышленности и информатизации КНР, объем доходов производителей алкогольной продукции в абсолютных цифрах достиг 485 млрд юаней (свыше 68,5 млрд долларов).

Отмечается, что рост зафиксирован и в объёмах производимой продукции, которые в ликеро-водочной отрасли выросли на 1,1%, а в пивоваренной — 0,3%.