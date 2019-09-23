Воронеж, , 17:22 — REGNUM Более четырёх тысяч новых мест в ясельных группах детских садов Воронежской области будет открыто до конца 2019 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, доложил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов на еженедельном оперативном совещании в правительстве области, состоявшемся 23 сентября под председательство губернатора Александра Гусева.

Мосолов доложил, что работу по обеспечению местами в детсадах детей от двух месяцев до трех лет в рамках нацпроекта «Демография» планируется завершить уже в текущем году. На эти цели выделено 1 млрд 47 млн рублей, из них 890 млн рублей — средства федерального бюджета. На данный момент освоено 810 млн рублей, до конца 2019 года средства обещают освоить полностью. На данный момент открыто пять новых детских садов, в том числе — одна пристройка к уже действующему детсаду. До конца сентября должны открыться ещё пять учреждений, в течение следующих двух недель — ещё четыре. Также четыре детских сада откроется в ноябре — декабре. Всего по итогам 2019 года в Воронежской области будет создано 4 тыс. 322 места для детей до трёх лет. При этом, как отмечалось, в Воронеже места в ясельных группах более востребованы, чем в муниципальных районах

Александр Гусев обратил внимание на кадровый вопрос: он призвал ответственно подойти к подбору персонала, причем не только педагогов, но и других сотрудников детских учреждений. Глава департамента заверил: все учреждения кадрами обеспечены, всего было создано 600 рабочих мест.

Следующим этапом станет созданием мест для детей от полутора до трёх лет, до 2021 года планируется создать 2,6 тыс. мест, а также 1,2 тыс. компенсационных места для детей данной возрастной категории. На данный момент заключено три контракта на строительство детсадов, еще 11 планируется заключить до конца этого года, в 2020 году — ещё семь контрактов. В 2020 году планируется сдать 14 детсадов, в 2021 году — семь.

Глава региона поручил также определить, сколько денег потребуется на содержание новых объектов, чтобы предусмотреть их в бюджете.

«Мы должны не просто открывать социальные объекты, но и поддерживать их состояние на передовом уровне», — сказал Гусев.