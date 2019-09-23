Москва, , 17:20 — REGNUM Стремительный крах одной из самых известных на рынке компаний, основанной в Великобритании в 1841 году, отразится и на российском туристическом рынке, уверена исполнительный директор агентства «Акулы Пиара» Анна Кудрис. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября, комментируя банкротство туроператора Thomas Cook.

«Шаткое доверие к туроператорам, которое было подорвано после банкротства семи крупных компаний в 2018 году, будет чрезвычайно трудно восстановить, — считает Кудрис. — Доверие к туроператорам в России и без того подорвал очередной кризис отрасли 2018 года. Сегодня путевки у профильных агентств готовы покупать только 25% российских путешественников, к которым относятся люди более зрелого возраста. Они привыкли к «все включено» и не хотят тратить время и силы на самостоятельное путешествие. Туристы до 40 лет уже приучились планировать свои маршруты самостоятельно. Современные средства коммуникации позволяют за 20 минут приобрести билеты в любую точку мира и забронировать лучшие отели. При этом не нужно платить комиссию турагентству, которая составляет от 10 до 40% от стоимости путевки».

Она обратила внимание, что самостоятельные путешествия выбирают уже более 40% российских туристов.

Читайте также: Туркомпания Thomas Cook Group объявила о ликвидации: отменены все поездки

Напомним, что старейший мировой туроператор Thomas Cook сообщил 23 сентября о банкротстве, оставив без поддержки более 600 тыс. путешественников по всему миру. Принудительной ликвидации и полному прекращению деятельности предшествовали многомесячные переговоры с кредиторами, которые так не увенчались успехом. Еще накануне любой желающий мог приобрести путевки и авиабилеты на официальном сайте туроператора.

Читайте ранее в этом сюжете: Британские власти вернут домой «застрявших» из-за Thomas Cook туристов