Ростов-на-Дону, , 17:12 — REGNUM Промышленное производство в Ростовской области увеличилось. На это указывают данные, полученные в период с января по августа 2019 года. Как сообщает пресс-служба донского губернатора 23 сентября, рост составил 1,8%.

«По итогам восьми месяцев индекс промышленного производства в Ростовской области составил 101,8%. Позитивная динамика достигнута по всем видам экономической деятельности. Отгружено товаров на 520 млрд рублей», — отмечено в сообщении.

По имеющимся сведениям, рост производства отмечен в энергетическом и сельскохозяйственном машиностроении, нефтепереработке и металлургии.