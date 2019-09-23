Лондон, , 17:12 — REGNUM Правительство Великобритании обещает запустить «программу репатриации» для клиентов обанкротившегося туроператора Thomas Cook, 23 сентября передает агентство Reuters.

Помощь будет оказана британским гражданам, которые в настоящий момент находятся за рубежом и оказались без обратного авиабилета. Согласно заявлению, Управление гражданской авиации Великобритании «постарается доставить людей домой как можно ближе к запланированным датам».

Как сообщало ИА REGNUM, крах старейшего туристического оператора в мире, британской компании Thomas Cook, затронул не менее 600 тыс. человек, в том числе 150 тыс. граждан Великобритании.

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