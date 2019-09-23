Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM Бюджетно-финансовый комитет петербургского парламента одобрил проект осенней корректировки бюджета на 2019 год. Заседание состоялось 23 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно проекту, предложенному Смольным, расходы казны увеличатся на 26,3 млрд рублей, достигнув 670 млрд. Доходы при этом тоже вырастут на 37,5 млрд рублей, или на 6,3%, достигнув 629 млрд. В эту цифру включены 15,7 млрд рублей безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Их собираются потратить на выкуп зданий и помещений под школы, детсады и врачебные кабинеты, на жилье ветеранам, оплату лекарств, услуг ЖКХ льготникам.

В случае принятия этого проекта парламентом, дефицит бюджета Петербурга могут сократить на 11 млрд рублей.

Особо отмечается, что при корректировке ГУП «Петербургский метрополитен» не досчитается 576 млн рублей — из-за очередного срыва сроков введения Фрунзенского радиуса.

Как известно, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» должны были открыть двери для пассажиров 5 сентября в 11:00 после многократного срыва сроков в течение нескольких лет. Врио губернатора Александр Беглов прибыл на торжественную церемонию, вместе с журналистами погрузился в метро на проспекте Славы, но, когда вышел со станции «Шушары», заявил, что подземкой пользоваться небезопасно.

Глава ГУП «Петербургский Метрополитен» Владимир Гарюгин тогда предположил, что на устранене всех «недоделок» потребуется еще около двух недель, но по прошествии этого срока, 18 сентября, сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что сроки опять сдвигаются, и он более никаких прогнозов давать не намерен.