Киев, , 16:56 — REGNUM На Украине запуск рынка электроэнергии позволяет не только белорусским, но и российским производителям электроэнергии заключать контракты с украинскими потребителями. Об этом 23 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, комментируя поставки белорусской электроэнергии на рынок Украины.

«Нарушена монополия на импорт электроэнергии только из одного региона — Словакии. Сегодня добавилась Беларусь. С одной стороны, это решает ситуацию — появление дополнительной электроэнергии… Можно говорить, что это конкурентный рынок, который мы ввели и основали, поэтому все имеют право принимать участие. Вероятно и российские компании, если они будут поставлять электроэнергию украинским компаниям, а они покупать, это также будет проявлением рынка», — считает Корольчук.

По его словам, Украине грозят «веерные отключения электроэнергии», поскольку госкомпания Центрэнерго и ДТЭК (контролирует восемь теплоэлектростанций, принадлежит Ринату Ахметову) накопили мало угля. Корольчук отметил, что на складах нужно накопить «минимум 1,7 млн тонн угля».

«Имея на середину сентября 1 млн тонн угля общих запасов мы фактически вернулись в 2014—2015 гг., когда был похожий кризис, когда запасов угля было недостаточно. Тогда причинами (веерных отключений — ред.) стало прекращение поставок угля с неконтролируемых территорий… Нам не хватает 700 тыс тонн, из них 600 тыс тонн — антрацитовый уголь, 1,1 млн — газовая группа угля. План, который ставит Кабинет министров — 2,2 млн тонн. Мы фактически в два раза недотягиваем», — пояснил Корольчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября компания «Нафтогаз Украины» проинформировала о начале закупок электроэнергии у компании «Белэнерго». Первые импортированные объемы компания уже реализовала на рынке «на сутки наперед», а также на балансирующем рынке.

Ранее министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило, что на складах теплоэлектростанций страны накоплено более 1 млн тонн угля, из них на газовую группу приходится 800 тыс тонн, на антрацитовую — до 200 тыс тонн.