Киев, 23 сентября 2019, 16:56 — REGNUM На Украине запуск рынка электроэнергии позволяет не только белорусским, но и российским производителям электроэнергии заключать контракты с украинскими потребителями. Об этом 23 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, комментируя поставки белорусской электроэнергии на рынок Украины.
По его словам, Украине грозят «веерные отключения электроэнергии», поскольку госкомпания Центрэнерго и ДТЭК (контролирует восемь теплоэлектростанций, принадлежит Ринату Ахметову) накопили мало угля. Корольчук отметил, что на складах нужно накопить «минимум 1,7 млн тонн угля».
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября компания «Нафтогаз Украины» проинформировала о начале закупок электроэнергии у компании «Белэнерго». Первые импортированные объемы компания уже реализовала на рынке «на сутки наперед», а также на балансирующем рынке.
Ранее министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило, что на складах теплоэлектростанций страны накоплено более 1 млн тонн угля, из них на газовую группу приходится 800 тыс тонн, на антрацитовую — до 200 тыс тонн.