Посёлок городского типа Любытино, Новгородская область, , 16:54 — REGNUM В 2019 году начались ремонты в 25 подразделениях медицинских организаций Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 23 сентября, на выездном заседании правительства в Любытино заявила министр здравоохранения области Антонина Саволюк.

По её словам, работы финансируются из средств федерального и областного бюджетов, а также за счёт спонсоров. Всего на эти цели будет потрачено 478,9 млн рублей.

Кроме того, в рамках национального проекта «Здравоохранение» будут приобретены медицинское оборудование и передвижные медицинские комплексы. Уже идёт установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

Напомним, ранее региональные власти направили значительную сумму из средств федерального бюджета на погашение долгов медицинских учреждений региона. Задолженность копилась с 2012 года и достигла почти 1 млрд рублей.

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