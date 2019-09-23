Нарьян-Мар, , 16:52 — REGNUM Губернатор Ненецкого АО Александр Цыбульский объявил о старте регионального проекта «НАО — 100». Как сообщили ИА REGNUM в окружном правительстве, его мероприятия станут планом реализации Стратегии социально-экономического развития НАО до 2030 года.

Губернатор отметил, что в программу «НАО — 100» войдут не менее 100 проектов, которые нацелены на то, чтобы существенным образом изменить экономику округа и качество жизни северян.

«Часть этих проектов уже находится в стадии реализации, в ближайшее время мы должны сформировать весь пакет проектов, которые войдут в программу «НАО — 100», и собрать их в единую логику, исходя из тех целей, которые обозначены в Стратегии соцэкономразвития округа и которые приведут нас к достижению определенных Стратегией показателей», — заявил Цыбульский.