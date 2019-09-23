Севастополь, , 16:52 — REGNUM За последние пять лет в Севастополе ни разу не проводилось топографической съёмки. Об этом 23 сентября на аппаратном совещании в правительстве города сообщил и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

«После 2014 года актуальной топографической съёмки в Севастополе не было вообще… Металлические сети можно обнаружить специальными устройствами дистанционно, а пластиковые — только с помощью разрытий», — отметил Моложавенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Севастополя заявили, что до 2014 года городские застройщики самостоятельно прокладывали сети и не обслуживали их после сдачи объекта в эксплуатацию.

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