Бишкек, , 16:47 — REGNUM Министерство внутренних дел внесло на рассмотрение правительства Киргизии законопроект о внесении в «Кодекс о нарушениях» изменений, касающихся штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве отмечают, что в последнее время участились жалобы со стороны граждан, недовольных высокими штрафами за незначительные нарушения ПДД.

Министерство внутренних дел предлагает уменьшить размер штрафов с 3 000 сомов до 1 000 сомов (2 745 до 915 рублей) за такие нарушения правил дорожного движение, как:

невыполнение требований дорожных знаков,

невыполнение требований разметки проезжей части дороги (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения),

нарушение правил остановки или стоянки;

несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части, или нарушение правил движения по автомагистралям;

невыполнение требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;

нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами.

Предложенный законопроект, считают в министерстве, будет способствовать повышению уровня доверия граждан к государственным органам власти и способствовать соблюдению общественного порядка и повышению уровня дисциплины участников дорожного движения.