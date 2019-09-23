Севастополь, , 16:40 — REGNUM До воссоединения крымского полуострова с Россией севастопольские застройщики самостоятельно прокладывали сети и не обслуживали их после сдачи объекта. Об этом 23 сентября в ходе аппаратного совещания правительства города заявил и.о. вице-губернатора Владимир Базаров.

«До 2014 года застройщики в Севастополе самостоятельно прокладывали сети и не обслуживали их после сдачи в эксплуатацию», — отметил чиновник.

По его словам, при департаменте архитектуры и градостроительства города есть служба, которая занимается приёмкой инженерных изысканий. Однако техническая документация у предприятий, которые содержат сети, не в цифровом виде, не всегда полная, поскольку каждый ведёт её по-своему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. губернатора города Михаил Развожаев предложил создать рабочую группу, которая могла бы изучить все сетей городских коммуникаций, поскольку подрядчики ремонта дорог во время работ постоянно сталкиваются с неуказанными в проектах трубами и кабелями под землёй.