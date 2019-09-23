Севастополь, , 16:38 — REGNUM В Севастополе создадут рабочую группу для изучения сетей городских коммуникаций, поскольку подрядчики ремонта дорог во время работ постоянно сталкиваются с неуказанными в проектах трубами и кабелями под землёй. С соответствующим предложением 23 сентября в ходе аппаратного совещания правительства города выступил и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Дорожные работы

«У меня складывается ощущение, что проектировщики ничего не исследуют, а проверяют только бумажным путём. Надо сделать рабочую группу со всеми сетевыми организациями — как частной формы, так и государственной — взять всю информацию, что есть, оцифровать, чтобы всё было на единой карте», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заксобрании города сообщили, что тротуар возле севастопольской школы №37 до сих пор остаётся разбитым, хотя подрядчик должен был завершить работу в декабре 2018 года.

Об этом: У севастопольской школы почти год не могут отремонтировать дорогу и тротуар