Киев, , 16:32 — REGNUM Пятый президент Украины, лидер фракции «Европейская солидарность» (ЕС) Петр Порошенко назвал угрозой энергетической независимости Украины трехсторонние (Украина — Россия — ЕС) переговоры с Кремлем относительно восстановления поставок российского газа на Украину. Соответствующее заявление Порошенко сделал 23 сентября в Киеве на конференции партии «ЕС».

"Под угрозой позиция относительно энергетической независимости нашего государства. К сожалению, последние переговоры, которые ведутся с точки зрения привлечения России в газовые поставки Украине — это угроза разрушения большой части того, что было сделано», — сказал Порошенко, не уточнив, что же Киев сделал для обеспечения энергетической безопасности.

Он также подверг критике сворачивание некоторых военных программ.

«Посмотрите на проект бюджета… У нас была программа военных общежитий. Она есть? Кому она мешала? Реформа системы питания в армии. Сейчас её пытаются остановить решениями судов. Посмотрите на систему перевооружения», — добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года председатель правления Газпрома Александр Медведев заявил, что Газпром получил деньги от украинской копании «Нафтогаз Украины» в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их украинской компании. Он сообщил, что на сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом», которое необходимо для начала поставок. По его словам, российская компания вернула Киеву предоплату в полном объеме.

19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние газовые переговоры (около 40 минут). Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что газовые переговоры прошли конструктивно. На переговорах российский Газпром подтвердил готовность транспортировать газ через украинскую газотранспортную систему по европейским правилам. Украинская сторона настаивает на подписании транзитного договора сроком на 10 лет и минимальным объемом транспортируемого газа в 60 млрд кубометров в год.