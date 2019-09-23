Орел, , 16:10 — REGNUM От 500 до тысячи лет понадобится на замену существующих сетей водоснабжения и водоотведения в Орле — при сохранении темпов работ, которые фиксировались в 2017—2019 году. Такие данные приводятся в докладе заместителя начальника финансово­экономического управления горадминистрации Михаила Кузнецова, опубликованном на сайте администрации Орла 23 сентября. Чиновник связывает низкие темпы работ, в том числе, с «низкими» тарифами на жилищно-коммунальные услуги.

«Размер платы за содержание и ремонт в Орле является одним из самых низких в ЦФО. Для благоустроенной квартиры в девятиэтажном доме плата составляет 13,5 рубля в месяц с квадратного метра. Удельный вес расходов на ремонт и содержание жилья от среднемесячной начисленной заработной платы в Орловской области составил 2,6%, что тоже является одним из наименьших показателей в ЦФО», — заявил Кузнецов.

По заявлению чиновника, в Орле также самые низкие тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение среди регионов ЦФО.

«Одним из следствий такого низкого тарифа для «Орелводоканала» являются низкие темпы замены существующих сетей водоснабжения и водоотведения. Если сохранять темпы работ, которые имелись в 2017­2019 годы, на их замену потребуется около 500­1000 лет, при том, что нормативный срок их использования составляет около 70 лет», — считает чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Воронеже депутаты гордумы ранее поддержали обращение мэрии к губернатору с просьбой установить на 2020 год повышение тарифа на коммунальные услуги в размере сразу 7%, мотивируя необходимостью реализовать «инвестиционные программы» трёх компаний, ранее заключивших концессионные соглашения на обновление коммунальных сетей.

Об этом: «Инвестиционные программы» в ЖКХ Воронежа решили возложить на жителей