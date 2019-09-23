Орел, 23 сентября 2019, 16:10 — REGNUM От 500 до тысячи лет понадобится на замену существующих сетей водоснабжения и водоотведения в Орле — при сохранении темпов работ, которые фиксировались в 2017—2019 году. Такие данные приводятся в докладе заместителя начальника финансовоэкономического управления горадминистрации Михаила Кузнецова, опубликованном на сайте администрации Орла 23 сентября. Чиновник связывает низкие темпы работ, в том числе, с «низкими» тарифами на жилищно-коммунальные услуги.
По заявлению чиновника, в Орле также самые низкие тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение среди регионов ЦФО.
Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Воронеже депутаты гордумы ранее поддержали обращение мэрии к губернатору с просьбой установить на 2020 год повышение тарифа на коммунальные услуги в размере сразу 7%, мотивируя необходимостью реализовать «инвестиционные программы» трёх компаний, ранее заключивших концессионные соглашения на обновление коммунальных сетей.
Об этом: «Инвестиционные программы» в ЖКХ Воронежа решили возложить на жителей