Сеул, , 15:53 — REGNUM В 2020 году рост ВВП Южной Кореи может достигнуть 2,6%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании SK Securities.

Южная Корея

«В этом году темпы роста ВВП составят 2,2−2,4%, однако если рост промышленного производства продолжится, то в следующем году мы сможем зафиксировать более высокие показатели», — отметили в компании.

Специалисты предполагают, что при восстановлении рынка полупроводников, экспорт увеличится на 20%, а темпы ростав 2020 году составят 2,2 — 2,6%.

Однако представители SK Securities опасаются замедления темпов роста мировой экономики, что может негативно отразиться на прогнозах.