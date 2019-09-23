Магас, , 15:27 — REGNUM В Ингушетии запустили первую очередь подстанции 110 кВ «Плиево Новая». В торжественной церемонии открытия приняли участие министр энергетики России Александр Новак, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Подстанция «Плиево Новая» станет узлом, сказывающим в единое энергокольцо девять линий электропередачи класса напряжения 110 кВ, проходящих по территории республик Ингушетии, Северной Осетии и Чечни.

Новая подстанция сделает надежной электроснабжение всего Северного Кавказа. Энергообъект является одним из самых масштабных и стратегически важных проектов «Россетей» на Северном Кавказе. Об этом в ходе открытия заявилАлександр Новак. Ход ее строительства находится на особом контроле у правительства РФ. Новая подстанция будет передавать электроэнергию, вырабатываемую на Грозненской ТЭС. Этот проект реализует «Газпром».