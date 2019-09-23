Москва, , 15:26 — REGNUM В России будут ежегодно проводить Всероссийский форум «Национальное развитие». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Проведение форума направлено на то, чтобы сформировать единые подходы к реализации национальных проектов.

Первый форум «Национальное развитие» состоится в 2020 году в Татарии, второй — в Нижегородской области. Минфин выделить на проведение по 50 млн руб. каждому региону.

Организационный комитет по подготовке и проведению форума возглавит заместитель председателя правительства РФ Константин Чуйченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ряде субъектов РФ может возникнуть дефицит рабочей силы для реализации целей, поставленных в национальных проектах.

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