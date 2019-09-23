Черкесск, , 15:22 — REGNUM По итогам первого полугодия 2019 года самая низкая среднемесячная заработная плата в России зафиксирована в Карачаево-Черкесии. Она составила 22 682 рубля. Это почти вдвое ниже, чем в среднем по стране. По данным Росстата, в регионе также самая низкая покупательская способность населения, говорится в материалах исследования РИА Рейтинг.

Другие субъекты Северо-Кавказского федерального округа также получают в среднем меньше, чем население большинства субъектов России. Так, показатель среднемесячной зарплаты в Чечне составляет 23 080 рублей, Дагестана — 23 101 рубль, Кабардино-Балкарии — 23 764 рубля, Северной Осетии — 24 222 рубля, Ингушетии — 24 309 рублей.

Больше всего сумма средней зарплаты в Ставропольском крае — 26 468 рублей. Но и она значительно уступает средней по стране, которая в первом полугодии 2019 года составила 40 203 рубля.

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Стоит отметить, что наибольшая величина средней зарплаты зафиксирована в Чукотском АО — 91 310 рублей, Ямало-Ненецком АО — 90 369 рублей. В Санкт-Петербурге ее величина составила 53 538 рублей, Москве — 79 535 рублей. До средней по стране не дотягивает зарплата в 69 субъектах РФ.