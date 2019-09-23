Киев, , 15:22 — REGNUM Украинская гривна по официальному курсу к доллару сегодня, 23 сентября, в очередной раз обновила трехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гривна Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,43 грн/долл. Официальный курс евро установлен на уровне 26,95 грн/евро.

Напомним, что 10 сентября курс доллара упал ниже 25 грн впервые с августа 2016 года, и с тех пор гривна только укрепляется.

Также сегодня Нацбанк Украины сообщил, что на прошлой неделе, с 16 по 20 сентября, выкупил на межбанковском валютном рынке Украины $269,6 млн, что на 36,2% больше показателя неделей ранее. При этом регулятор не продавал валюту, как и предыдущие шесть недель. Согласно официальной информации, начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на $3,808 млрд, или в 15 раз.

«Вот и сбылась мечта поколений украинцев. Курс гривны растет осенью, причем делает это сам, без помощи Национального банка. Более того, Нацбанк активно скупает излишки этого самого доллара, пополняя свои резервы», — комментирует ситуацию экономист Сергей Фурса.

«Казалось бы, нет предела для радости. Но украинцев так просто не проведешь. И тут можно найти вариант для негатива. И теперь актуален тезис, что гривна растет, и цены растут, а так быть не должно. И опять видится где-то призрак коварных «барыг», которые обманывают маленьких украинцев», — заявил также эксперт.

Фурса подчеркивает, что вряд ли стоит ожидать, что укрепление гривны, когда национальная валюта усиливает свои позиции на 10%-15%, должно привезти к соответствующему снижению цен.

«Тем более, что рост цен в Украине, текущая инфляция, вызвана одним важным фактором. Ростом доходов населения и повсеместным оптимизмом», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что в госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец года на уровне 29,4 грн/доллар. В Счетной палате уже не раз заявляли, что слишком сильное укрепление гривни, которое не было предусмотрено в прогнозах, привело к серьезным недопоступлениям доходов в бюджет.