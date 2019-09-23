Магас, , 15:22 — REGNUM В запуске первой очереди подстанции «Плиево Новая», которая повысит надежность всей энергосистемы Северного Кавказа, приняли участие министр энергетики России Александр Новак и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сообщает 23 сентября пресс-служба «Россетей».

Отмечается, что энергообъект стал одним из самых масштабных и стратегически важных отраслевых проектов — это коммутационный узел, который обеспечит создание энергокольца из девяти ЛЭП класса напряжения 110 кВ, проходящих по территории Ингушетии, Северной Осетии и Чечни.

Благодаря вводу в эксплуатацию первой очереди подстанции «Плиево Новая» потребителям стали доступны дополнительные 48 МВт трансформаторной мощности. Вторую очередь планируется ввести в эксплуатацию в середине 2020 года.

Ранее в компании сообщали о готовности выделить 1,2 млрд рублей на снижение потерь в электросетях в течение трёх лет. По мнению экспертов «Россетей» это позволит улучшить ситуацию с платежами населения и организаций за электроэнергию.

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