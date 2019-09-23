Турин, Италия, , 15:21 — REGNUM В ближайшие три года предприятиям Италии будет не хватать 139 тысяч квалифицированных специализированных рабочих, заявил в понедельник, 23 сентября, глава департамента малых предприятий национальной конфедерации промышленников Карло Робильо, передает Il Messaggero.

Нехватка образуется вследствие выхода части специалистов на пенсию и недостаточного количества молодых рабочих, которые способны их заменить.

Обучение и подготовка новых рабочих становятся самой насущной задачей, подчеркнул Робильо.