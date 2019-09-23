Ставрополь, , 15:22 — REGNUM Около 2 млн га земли на Ставрополье планируется засеять озимыми культурами в рамках осенней посевной кампании, которая стартует в регионе в ближайшие дни. Для этого уже заготовлено более 300 тыс. тонн семян, минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы, в полной готовности пребывает и сельхозтехника, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе губернатора края.

На финальной стадии находятся уборочные работы. Как отметил на совещании у главы региона вице-премьер Николай Великдань, на 82% завершена уборка подсолнечника, получено свыше 400 тыс. тонн. Также более чем наполовину завершена уборка сахарной свеклы, результат — 850 тыс. тонн.

Заместитель председателя правительства также подчеркнул, что на Ставрополье урожайность по всем пропашным культурам выше уровня 2018 года.

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