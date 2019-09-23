Ставрополь, 23 сентября 2019, 15:22 — REGNUM Около 2 млн га земли на Ставрополье планируется засеять озимыми культурами в рамках осенней посевной кампании, которая стартует в регионе в ближайшие дни. Для этого уже заготовлено более 300 тыс. тонн семян, минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы, в полной готовности пребывает и сельхозтехника, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе губернатора края.

На финальной стадии находятся уборочные работы. Как отметил на совещании у главы региона вице-премьер Николай Великдань, на 82% завершена уборка подсолнечника, получено свыше 400 тыс. тонн. Также более чем наполовину завершена уборка сахарной свеклы, результат850 тыс. тонн.

Заместитель председателя правительства также подчеркнул, что на Ставрополье урожайность по всем пропашным культурам выше уровня 2018 года.

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