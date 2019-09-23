Сочи, Краснодарский край, , 15:20 — REGNUM Около пяти миллиардов рублей планируется направить на смену концепции курорта «Горки Город», который был построен в сочинской Красной Поляне к Олимпиаде 2014 года. О планах реконцепции 23 сентября сообщило издание «Коммерсантъ».

Суть изменений пока не раскрывается, однако, по информации источника издания, реконцепция предполагает привлечение на курорт платежеспособной молодежи, в том числе — туристов из-за границы. В ближайших планах — открытие двух сетевых отелей, развитие инфраструктуры в горах, а также сервисов, которые позволят принимать туристов круглогодично, в частности, предполагается открытие глэмпингов и создание новых пешеходных маршрутов. В перспективе планируется строительство дополнительных горнолыжных трасс, отелей, развлекательной инфраструктуры.

По информации издания, в ближайший год в развитие курорта планируется вложить около 500 млрд рублей, а за пять лет инвестиции могут составить около пяти миллиардов рублей.

Отметим, что курорта «Горки Город» был возведен к зимней Олимпиаде 2014 года. На территории в 863,7 га размещено 11 отелей на 3,07 тыс. номеров. В 2018 году курорт посетили 900 тыс. человек.