Милан, Италия, , 15:15 — REGNUM Лишь 52,2% женщин в Италии в возрасте от 20 до 64 лет числятся занятыми, то есть работают или учатся, передает Il Sole 24 Ore в понедельник, 23 сентября, со ссылкой на исследование Openpolis.

В среднем в ЕС этот показатель составляет 66,5%. Ниже, чем в Италии, он только в Греции (48%).

Проблема не в недостатке яслей и детских садов, потому что занятыми являются лишь 62,4% не имеющих детей женщин в возрасте от 20 до 49 лет, отметили авторы исследования.