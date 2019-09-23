Ростов-на-Дону, , 15:12 — REGNUM Ростовские власти в очередной раз отложили строительство продолжения улицы Орбитальной. Приступить к работам чиновники планируют в 2020 году.

«Если в следующем году у нас появится финансирование, то мы готовы потихоньку начинать её строить. Это сложный объект, на реализацию которого нам понадобится минимум два года», — цитирует портал donnews.ru замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Константина Солонского.

При этом первый проект продолжения транспортной артерии был готов в 2013 году.

Солонский считает проблемой предстоящий выкуп земельных участков у собственников.