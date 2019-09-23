Сеул, , 15:27 — REGNUM Смартфон Galaxy S10 южнокорейского производителя Samsung стал самой продаваемой моделью на рынке страны во втором квартале. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование аналитического центра Counterpoint Research.

Отличительной особенностью смартфона является поддержка 5G сети, развёрнутой в Южной Корее в апреле этого года. На данный момент Galaxy S10 — один из немногих, кто поддерживает новый формат сотовой сети. Этим объясняется и выдающиеся показатели: смартфон занял 27% рынка, на втором месте расположился аналог от LG — V50, который приобрели 7% покупателей.

Как следствие сильных продаж своего флагмана, выросла рыночная доля и самой компании Samsung — до 68%, что на 3% выше аналогичного периода прошлого года. В то же время, с 16% до 14% сократилась доля Applе, который уступает в борьбе местным конкурентам, подчеркнули аналитики.