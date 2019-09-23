Каир, , 19:07 — REGNUM В Агентстве по торговле Египта заявили, что торговый оборот между Египтом и США достиг за первые восемь месяцев 2019 года 5,35 миллиардов долларов, что почти на миллиард больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает саудовское новостное издание Ashark Al-Awsat.

Судно-контейнеровоз Иван Шилов © ИА REGNUM

Экспорт египетской продукции в США вырос на 37,5%, достигнув в абсолютном выражении 1,9 миллиарда долларов. Треть египетского экспорта составляет нефть и нефтепродукты — США закупили их на 663 миллиарда долларов.

Импорт из США в Египет достиг 3,46 миллиардов долларов по сравнению с 3,09 миллиардами в 2018 году. Таким образом, американский импорт в Египет увеличился на 11,8%.

Египет является одним из главных торговых и политических партнеров США на Ближнем Востоке, а также обладает статусом «ключевого союзника вне НАТО» (major non-NATO ally). Египетское руководство регулярно заявляет о том, что отношения с США являются одним из главных приоритетов страны во внешней политике.