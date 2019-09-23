Курган, , 14:44 — REGNUM В Курганской области прожиточный минимум пенсионера в 2020 году планируют оставить на уровне 2019 года. В областной думе Зауралья 23 сентября 2019 года на заседании комитета по социальной политике депутаты в двух чтениях рассмотрели проект соответствующего закона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Прожиточный минимум Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Прожиточный минимум пенсионера в Курганской области собираются оставить в размере 8 750 рублей. Данный минимум устанавливается ежегодно в целях определения уровня социальной доплаты к пенсии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Заксобрание Ямала 20 сентября утвердило прожиточный минимум пенсионеров на 2020 год размером 13 510 рублей. В Тюменской области данный показатель был установлен 19 сентября. В этом регионе прожиточный минимум пенсионеров на 2020 год составил 9 250 рублей в месяц, тогда как в целом по России его собираются установить в размере 9 311 рублей.

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