Ярославль, , 14:31 — REGNUM Загрязненные стоки городской ливневой канализации Ярославля поступали в Волгу без очистки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской природоохранной прокуратуре. Речь идет о работе так называемого Суринского коллектора, расположенном в районе завода «Красный маяк» на берегу реки Волга. Как установила проверка прокуратуры, мэрия Ярославля нарушает природоохранное законодательство об охране вод, был подан иск в суд на устранение выявленных нарушений.

Река Волга в Ярославле Yarnews.net

«Решением суда требования прокурора удовлетворены. На мэрию города Ярославля возложена обязанность обеспечить нормативную очистку сточных вод городской ливневой канализации, поступающих в Суринский коллектор и далее в реку Волга», сообщили ИА REGNUM в Ярославской природоохранной прокуратуре.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам Суринский коллектор находится на балансе АО «Автодизель», а мэрия оплачивает транспортировку городских ливневых стоков через коллектор. Кроме того, еще в феврале 2017 года состоялось заседание рабочей группы в правительстве Ярославской области, на которой декларировалось начало проектирования очистных сооружений на Суринском коллекторе.

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