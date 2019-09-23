Амман, , 15:56 — REGNUM Министерство финансов Иордании заявило, что государственный долг Королевства увеличился до 41,6 миллиардов долларов и уже составляет порядка 95% от валового внутреннего продукта страны. За последний год долг Иордании вырос почти на два миллиарда долларов в сравнении с показателями предыдущего периода. Министерство связывает данный негативный трендс увеличением долгов Национальной электроэнергетической компании Иордании и Водного управления страны, который составили 10,5 миллиардов долларов. Об этом сообщает иорданское информационное агентство Alrai.

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Внешний долг Иордании в первой половине 2019 года несколько сократился, составив 18 миллиардов долларов или порядка 40% от ВВП. В ежемесячном отчете о показателях финансового развития Иордании министерство финансов Королевства отметило, что негативное влияние на государственный бюджет оказали иностранные гранты, обеспечившие его дефицит.

Что касается внутреннего государственного долга, то он наоборот вырос и в первой половине текущего года составил 22 миллиарда долларов, превысив отметку в 50% от ВВП страны. Между тем, согласно данным Министерства финансов Иордании, государственные доходы также выросли на 205 миллионов долларов.