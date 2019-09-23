Рабат, , 15:54 — REGNUM Британская независимая нефтегазовая компания Chariot Oil & Gas опубликовала заявление, в котором сообщила об обнаружении крупного месторождения газа в марокканском регионе Мохаммедия-Кенитра. Представители компании отметили, что исследования, проведенные на пяти различных установках, показали огромный потенциал эксплуатации газа в Марокко. Основной газовый потенциал был обнаружен при исследовании скважин «Anchois Discovery» и «Anchois Satellite». Об этом сообщает марокканское информационное издание MAP.

Генеральный директор компании Chariot Oil & Gas Ларри Боттомли заявил, что данные газовые скважины определяют стратегически значимый потенциал Марокко в данной сфере. Боттомли подчеркнул, что сегодня это имеет огромное значение в условиях развивающегося энергетического рынка при высоких ценах на газ и необходимости увеличения числа поставок.

В отчете также отмечается, что анализ марокканского газового рынка продемонстрировал растущий спрос на энергию при привлекательных внутренних ценах на газ, которые в сочетании с отличными условиями финансовых контрактов лежат в основе запуска коммерчески привлекательных проектов.