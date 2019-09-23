Киев, , 14:28 — REGNUM Прежде чем твердить о начале продажи земель сельскохозяйственного назначения на Украине, нынешний властям нужно было оценить состояние украинского сельского хозяйства и села в целом, и составить прогноз их развития. Такое мнение в эфире украинского телевидения высказал политический эксперт, экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

Бывший министр считает, что ошибки при продаже земли могут развалить агропромышленный комплекс Украины, который сейчас является самой успешной отраслью экономики.

«Иначе можно просто развалить, заметим, на сегодня самую успешно развивающуюся отрасль украинской экономики, приносящую стране основную часть валютных поступлений от аграрного экспорта», — заявил Суслов.

Также эксперт призвал нынешнюю власть Украины «определять свою позицию» и «объявлять свою политику» по всем ключевым вопросам жизни.

«Шоу заканчивается, начинается пора ответственности за каждое сказанное слово и каждое сделанное дело», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 20 сентября обнародовало проект закона обобороте земель сельскохозяйственного назначения. Поручение разработать данный документ президент Зеленский озвучил 2 сентября, таким образом, на подготовку законопроекта ушло всего 18 дней.

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан, чтобы сформировать законодательное поле для рыночного оборота земель сельхозназначения, обеспечить конституционные права граждан Украины на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков назначения гражданами и юрлицами Украины.

Теперь до 1 декабря документ должны обсудить и принять в Верховной раде.

По оценкам правительства, рынок земли на Украине полноценно может заработать с 1 октября 2020 года.