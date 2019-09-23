Киев, , 14:17 — REGNUM Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) в настоящий момент составляют 19,877 млрд кубометров топлива.

Соответствующую информацию сегодня, 23 сентября, обнародовал оператор газотранспортной системы Украины, госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник отмечает, что украинские газовые хранилища заполнены на 64%, а запасы газа в ПХГ Украины сейчас на 26,2% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Напомним, что ранее в «Нафтогазе Украины» заявили о своем намерении накопить как минимум 20 млрд кубометров газа, заявляя, что такой объем топлива позволит Украине пережить зиму вне зависимости от ситуации с транзитом российского газа после 1 января 2020 года.

На последней пресс-конференции министр энергетики Алексей Оржель повысил эту «планку».

»Мы планируем, что к началу отопительного сезона у нас будет 21 миллиард кубометров газа», — сказал чиновник.

11 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что уже накоплено достаточное количество газа, чтобы зимой «чувствовать себя более-менее нормально».

После госпереворота-2014 Украина к началу отопительного сезона имела запасы на уровне 15−17 млрд кубометров топлива.