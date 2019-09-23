Рига, , 14:12 — REGNUM Холодная погода в Латвии стала причиной начала раннего отопительного сезона. Тепло в некоторых районах уже пущено, сообщает латвийское новостное агентство LETA. Первыми стали жители Ливаны, где тепло уже стали поставлять, а полноценный отопительный сезон начнётся на этой неделе.

Кроме прочего, в ночь на 23 сентября, температура воздуха в некоторых районах страны впервые за эту осень опустилась ниже нуля. Отопительный сезон решили начать в Лиепае и в некоторых районах Риги.

По всей территории страны самоуправления сами решают, когда пускать тепло в дома жителей, однако отопительный сезон начинают в том числе и по просьбе горожан.