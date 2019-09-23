Москва, , 14:09 — REGNUM Объём экспорта московских IT-компаний в первом полугодии 2019 года составил 587 млн долларов. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Общий объём российского экспорта в этой сфере за первое полугодие составил 1,2 млрд долларов. Таким образом, более 47% поставок услуг производит столица.

В первую пятёрку стран-импортеров российских IT-услуг входят США, Великобритания, Кипр, Германия и Ирландия, говорится в информации.

Из российских регионов, помимо Москвы, высокие объёмы экспорта у Санкт-Петербурга, Нижегородской, Московской и Новосибирской областей.