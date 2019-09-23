Сеул, , 14:01 — REGNUM В Южной Корее зарегистрировали 2 миллионный патент. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Офиса интеллектуальной собственности Республики Корея.

Согласно опубликованным данным, два миллиона патентов было зарегистрировано в стране спустя 71 год после регистрации первого.

Известно, что с 1948 по 1980-е в стране было зарегистрировано 20 тыс. патентов, в 90-х — 220 тыс. патентов, в 2000-х — 670 тыс. патентов, с 2010 года и по настоящее время — 1 миллион патентов.

По данным Офиса интеллектуальной собственности, с 1980-х годов увеличилось число патентов в сфере органической химии и бумагоделательных машин, а с 1990-х годов — в сфере информационных технологий, включая полупроводники, компьютерные технологии.

Доля патентов, зарегистрированных женщинами, с 1980-х годов также увеличилась с 2% до 12,5%.