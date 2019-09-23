Ереван, , 14:23 — REGNUM На контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» российско-грузинской границы застряли армянские грузовики, утверждает один из водителей, 23 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

«Российская сторона чинит препятствия и требует штраф в размере до 100 тысяч рублей» , — заявляет водитель.

По предварительной информации, требование оплатить штраф связано с перегруженностью грузовиков. На данный момент пробка уже растянулась на 5 км, более 1000 грузовых автомобилей не могут проехать границу.

Отметим, Верхний Ларс — контрольно-пропускной пункт в районе российско-грузинской границы на Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии.