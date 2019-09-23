Москва, , 13:32 — REGNUM «Русагро» планирует выполнять поставки подсолнечного шрота и жома в Китай, сообщает 23 сентября пресс-служба агрохолдинга.

Накануне несколько маслоэкстракционных и сахарных заводов группы завершили процедуру сертификации у китайской стороны. В рамках сотрудничества подписан первый контракт на поставку. В будущем агрохолдинг планирует увеличить объёмы отгрузки продукции.

Группа компаний «Русагро» — крупнейший вертикальный агрохолдинг России. В настоящее время занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. В 2018 году выручка холдинга составила 83 млрд рублей. Компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 35 странах мира.

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