Бишкек, 23 сентября 2019, 13:29 — REGNUM Азиатский банк развития предоставит Киргизии грант в размере $50 млн в рамках Программы продвижения экономической диверсификации. Об этом сообщает пресс-служба парламента Киргизии.
Эти деньги будут направлены на поддержание бюджета республики.
По словам министра экономики Санжара Муканбетова, первоначально Азиатский банк развития планировал выделить на эти цели $30 млн (1 млрд 915 млн), но впоследствии увеличил сумму до $40 млн (2 млрд 554 млн рублей), а затем и до $50 млн (3 млрд 192 млн рублей).