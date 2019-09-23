Рим, , 13:27 — REGNUM Наказанием за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах в Италии должно быть тюремное заключение, заявил в понедельник, 23 сентября, премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает информагентство Askanews.

Ранее сообщалось, что, по данным европейских статистиков, Италия сохраняет за собой первое место в ЕС по уровню уклонения от уплаты НДС.

Представители нового правительства страны заявляют о необходимости снижать налоги, а также упрощать бюрократические процедуры, чтобы таким образом стимулировать экономический рост, и одновременно — о необходимости теми или иными средствами повышать собираемость налогов.

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