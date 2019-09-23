Москва, , 13:17 — REGNUM Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Гонконг в первом полугодии 2019 года вырос на 75,8%, сообщили 23 сентября в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Морской контейнер

В целом в страны Восточной Азии в этот период рост составил 28,7% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Объём поставок достиг 1,47 млрд долларов.

В тройку основных покупателей московской продукции в Восточной Азии вошли Китай, Япония и Гонконг. По каждому из этих направлений произошёл рост.

«ННЭ из Москвы в Китай вырос на 39,6% и достиг 572,8 млн долларов США. Экспорт в Японию вырос на 33,9% и в итоге составил 501 млн долларов США», — говорится в сообщении.

Экспорт в Гонконг достиг 259 млн долларов.