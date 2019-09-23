Москва, , 13:35 — REGNUM Узбекская автомобильная компания «Узавтомоторс» (УАМ) спустя более полутора лет вернулась на российский рынок с автомобилями Ravon. Об этом со ссылкой на гендиректора компании-дистрибьютора УАМ Сарвар Кадыров сообщает «Коммерсантъ».

Автопроизводитель планирует реализовать на российском рынке 7 тыс. машин до конца 2019 года.

«Мы хотим завезти сюда (в Россию — ред.) 11 тыс. машин. Реализовать до конца года планируем в районе 7 тыс.», — сообщил Кадыров.

Он добавил, что в следующем году компания собирается поднять долю своих автомобилей на рынке России до 2%. В количественном отношении это будет составлять около 34 тыс. машин.

По информации руководителя развития продаж, послепродажного обслуживания и экспорта компонентов автопредприятия Шухрата Мирсамукова, до 2022 года задачей узбекского бренда является увеличение количества моделей до 7−8 единиц.

«Новые автомобили будут отличаться дизайном, экономичностью и качеством. На данном этапе эти модели будут на базе единой платформы», — сообщил Мирсамуков.

Напомним, на 1 июля 2019 года в России было зарегистрировано 27,5 млн легковых иномарок.

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