Милан, Италия, , 13:06 — REGNUM По уточненным данным, в 2018 году рост ВВП Италии составил 0,8%, а не 0,9%, как оценивалось ранее, сообщили в понедельник, 23 сентября, в национальной службе статистики Istat.

Также статистики подтвердили, что в 2017 году рост ВВП составил 1,7%, таким образом, за год рост ВВП замедлился чуть более чем вдвое.

Вместе с тем статистики отметили, что в 2018 году снижался и уровень дефицита бюджета (2,2% ВВП в сравнении с 2,4% ВВП в 2017 году).

Согласно прогнозам, в 2019 году ВВП Италии вырастет не более чем на 0,1%.