Воронеж, , 13:06 — REGNUM Батареи в воронежских детских садах и школах потеплеют с 26 сентября. Соответствующее решение принял мэр Воронежа Вадим Кстенин, об этом он объявил на внутреннем рабочем совещании 23 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. В настоящее время в администрации города готовят соответствующее распоряжение.

«На особый личный контроль должны быть взяты также все вновь построенные в этом году школы и детские сады, они также должны быть подключены к теплу в сжатые сроки, дети не должны мерзнуть», — сказал Кстенин.

Решение о пуске тепла в учреждения социальной сферы власти приняли в связи с резким похолоданием. Дата пуска тепла в жилые дома пока не называется.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Воронеж придет резкое похолодание, вплоть до минусовых температур ночью, Росгидромет и МЧС предупредили еще в середине прошлой недели. Тогда же в большинстве регионов ЦФО, в том числе и соседние с Воронежской областью, объявили о начале отопительного сезона. Добавим также, что концу следующей недели, по прогнозу синоптиков, в регион вернётся тепло.